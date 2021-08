Após perder os dentes em jantar, Tom Cruise implorou por segredo, diz jornalista

25/08/2021 | 17:11



Tom Cruise mostrou que, apesar de ser um astro de Hollywood, também passa por perrengues - e é gente como a gente! Durante um jantar com o jornalista Col Allan, a estrela de Missão Impossível acabou perdendo dois dentes e implorou para que Allan não contasse a ninguém sobre o ocorrido.

A história toda começou com a preocupação do ator em manter a vida pessoal privada assim que se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, com a ex-mulher, Katie Holmes. e os filhos. Na época, Allan era editor-chefe do The New York Post e foi procurado por Cruise para tentar preservar sua privacidade, mas mal imaginava que seus dentes literalmente cairiam no meio do jantar.

- Eles compraram uma casa no Village, queriam um pouco de privacidade e estavam preocupados com o [site] Page Six, contou.

O site de fofocas norte-americano Page Six é do grupo The New York Post, por isso o artista buscou o jornalista. Na ocasião do acontecimento, ele não revelou nada porque Cruise implorou para que ele mantivesse o segredo, mas em entrevista ao site OK! o ex-editor acabou soltando o verbo e relevando a história constrangedora.

- Estávamos bebendo e conversando, e aí, quando vi, ambos os dentes da frente caíram sobre a toalha de mesa bem na minha frente... Quer dizer, este é um rosto que está em cartazes em todo o mundo, um cara bonitão, e lá estão seus dentes da frente [caídos], disse.

Allan relatou que Tom ficou sem reação e olhou para os lados para ver se mais alguém havia notado. Cruise explicou ao jornalista que ele havia levado um chute enquanto brincava com os seus filhos, e, por isso, seus dentes caíram de repente. Allan disse ter sido um momento desconfortável e ouviu os pedidos do ator de não contar a história.

- Então, você sabe, essa história nunca foi publicada até que eu acabei de te dizer agora.