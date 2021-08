Após trailer de Matrix 4 ser divulgado, saiba quanto Keanu Reeves vai ganhar com a continuação da franquia

25/08/2021 | 17:10



Na última terça-feira, dia 24, os estúdios Warner Bross lançaram o trailer de Matrix 4, que foi nomeado como A Ressureição da Matrix, durante o evento CinemaCon, voltado para os proprietários de cinema do mundo. As imagens, claro, fizeram a alegria dos fãs do longa - mas você sabe quanto a estrela Keanu Reeves vai faturar pela continuação da franquia?

Segundo relatório da Variety, Reeves ganhou entre 64 milhões à 75 milhões de reais para dar vida ao personagem Thomas Anderson, além da comissão que ele ainda vai tirar com as vendas nas bilheterias. Quem pode, pode!

O teaser deixou os seguidores com gostinho de quero mais e mostra o personagem principal sem memória, tomando remédios, e tentando entender o que está acontecendo com o mundo, já que ele é o único que não passa o tempo todo olhando para uma tela de celular. Lembrando que a continuação de Matrix tem previsão de estreia para este ano, no dia 22 de dezembro.