Restaurantes na Serra da Mantiqueira exploram sabores locais

Redação

Do Rota de Férias



25/08/2021 | 20:56



Os restaurantes na Serra da Mantiqueira, destino que abriga cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, são ótimas pedidas para quem curte passeios gastronômicos. Com cardápios que exploram delícias cultivadas na própria região, os locais preparam pratos saborosos com ingredientes fresquinhos, muitas vezes, colhidos no dia.

Explora restaurantes na Serra da Mantiqueira

A Serra da Mantiqueira é famosa devido à existência de dezenas de produtores de azeites, shimeji, shitake, queijos, hortifrutis, frutas, alcachofras, trutas, pinhão, leguminosas. Também é possível provar uma série de produtos cultivados de forma artesanal, como vinhos, cervejas e cachaças.

O escoamento da produção abastece os restaurantes diariamente, que conseguem entregar pratos sempre frescos e agradar até o público mais exigente. Um dos locais que prioriza os insumos locais é o Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal (SP). A chef Anouk, responsável pelas criações da casa, escolhe pessoalmente os produtos, incluindo flores, ervas, folhas e hortaliças. “Sempre privilegiamos o pequeno agricultor local, pois com os insumos frescos, podemos oferecer o verdadeiro sabor da culinária da montanha”, destaca.

Não muito longe dali, na vizinha São Bento do Sapucaí (SP), o Bistrô RCS Vinhos, que funciona em um charmoso ambiente no centro da cidade, também valoriza os produtos cultivados na Mantiqueira. “Possuímos um menu à la carte focado em pratos feitos na hora, com legumes e vegetais frescos da região, que podem ser saboreados no almoço e no jantar”, frisa o chef e sommelier Rogério Correia da Silva.

Na vizinha cidade de Gonçalves, já no lado de Minas Gerais, o San Benedetto Bistrô também destaca produtores locais e regionais para a produção de seus pratos. Uma das especialidades da casa é a comida típica mineira, que exige temperos específicos e mais apurados. “As massas e molhos, que compõem outra especialidade do restaurante, a gastronomia italiana, também são preparados com ingredientes produzidos na Mantiqueira”, acrescenta o chef Rudney Andrade.

