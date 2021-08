BC publica boxe sobre desempenho regional das exportações entre 2000 e 2020

25/08/2021 | 15:49



O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 25, um boxe do Boletim Regional sobre o desempenho das exportações brasileiras por região do País entre 2000 e 2020. O documento destaca que nas últimas duas décadas houve uma desconcentração das vendas ao exterior, com aumento da participação das regiões Centro-Oeste e Norte - com produtos básicos -, e redução das parcelas das regiões Sul e Sudeste - com concentração em industrializados.

O BC aponta que o crescimento das exportações em dólares foi de 7,0% ao ano em média durante o período. Essa expansão, porém, foi mais concentrada na primeira metade do período, com alta anual de 13,8% em média, enquanto na última década o ritmo de incremento médio foi de apenas 0,6% ao ano.

"O crescimento das vendas de produtos básicos (11,9% a.a.) foi determinante para a expansão das exportações nas últimas duas décadas. Em sentido oposto, entre 2010 e 2020, o baixo dinamismo das vendas de manufaturados, que recuaram 23,4%, em valor, na comparação entre os extremos, explica, em boa medida, a menor expansão das vendas externas", detalhou o BC. "Já o desempenho de semimanufaturados apresentou alteração pouco expressiva", completa o documento.

O boxe também destaca o crescimento da China como principal destino das exportações brasileiras ao longo das duas últimas décadas, passando a responder em 2020 por um terço do valor embarcado.

"Entre os principais produtos de exportação do país, a participação chinesa é ainda mais elevada, sendo destino para quase três quartos das exportações de soja e de minérios de ferro", acrescentou o BC.