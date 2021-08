Biden pede apoio de empresas de tecnologia para reforçar segurança no setor

25/08/2021 | 15:32



Em breves declarações no início de uma reunião com executivos-chefes do setor, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira, 25, que o setor privado colabore para reforçar a segurança nessa frente. Ele notou que sistemas como oleodutos e o fornecimento de energia podem se tornar alvos de hackers e considerou que a segurança cibernética precisa acompanhar o ritmo das ameaças.

"Convidei vocês todos aqui hoje pois vocês têm o poder, a capacidade e a responsabilidade, creio, para reforçar a segurança cibernética", afirmou ele, antes da reunião a portas fechadas.