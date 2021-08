Filha de Kylie Jenner ganha passeio exclusivo em ônibus escolar

25/08/2021 | 15:11



Já dizia Walt Disney: Se você pode sonhar, você pode fazer! No entanto, a situação se torna um pouco mais fácil quando seus pais são um dos casais mais famosos do mundo. É o caso da pequena Stormi, filha da Kylie Jenner e Travis Scott, que teve um desejo um pouco inusitado: passear em um ônibus amarelo. Na última terça-feira, dia 24, a menina de três anos de idade apareceu nas redes sociais a bordo daqueles clássicos ônibus escolares americanos em uma viagem particular patrocinada pelo rapper americano.

Stormi tem falado sobre andar em um ônibus amarelo. Papai a surpreendeu, escreveu a socialite em uma foto da filha ao lado do veículo.

O episódio ocorreu em meio a boatos de que o casal está esperando o segundo filho. De acordo com The Sun, a influencer levantou suspeitas após postar fotos de sutiã em que seus seios estariam maiores. Outro indício seria a recusa da famosa em ingerir bebidas alcoólicas.