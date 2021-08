Fãs especulam que Denver e Arturo terão mortes trágicas em La Casa de Papel após Netflix divulgar pôster da nova temporada

25/08/2021 | 15:11



Oh bella ciao, bella ciao! Com a última temporada de La Casa de Papel se aproximando, diversas especulações sobre o fim de cada personagem do fenômeno da Netflix estão surgindo pela internet, e claro, os burburinhos só se intensificaram com a divulgação dos novos pôsteres.

Ao que parece, a última parte da série promete momentos surpreendentes e até mesmo mortes de algumas figuras queridas pelo público - ou não! É o caso de Denver, interpretado por Jaime Lorente, que pode se dar mal ao tentar salvar sua esposa, Estocolmo. Depois de analisar um diálogo, alguns fãs estão especulando que ele se sacrificaria pela mãe de seu filho. Outra teoria é de que Arturito, um dos personagem mais odiados da história, teria um fim para lá de trágico já que, em uma das imagens promocionais, o ex-diretor da Casa da Moeda aparece segurando um lança-chamas na mão.

O que vocês acham? Já fizeram suas apostas? A primeira parte da quinta temporada está previsto para chegar ao streaming no dia 3 de setembro, com cinco episódios, e o gran finale, em 3 de dezembro.