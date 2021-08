Marcelo Adnet compõe samba emocionante para Paulo Gustavo: Só o amor pode te resumir

25/08/2021 | 15:10



Foi divulgado nesta semana o enredo da São Clemente para o Carnaval 2022. Chamado Minha Vida É Uma Peça, o samba é uma homenagem para Paulo Gustavo e teve composição de Marcelo Adnet, Teresa Cristina, Hamilton Fofão e outros grandes nomes.

No Instagram, Adnet falou sobre a construção da letra e explicou alguns detalhes que possam ter passado despercebido pelo telespectador:

O samba começa com Dona Déa, mãe das mães, dedicando todo carinho ao filho, que responde no refrão do meio para que ela agite seu gurufim - uma festa promovida pelos sambistas 90 dias após a partida de alguém querido. A oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve amor, que Paulo sempre amou, é aqui adaptada para ele - o homem que leva esperança para a panela vazia enchendo o Brasil de alegria. Paulo vê Beyonces na escola - as tantas pretas lindas vestindo amarelo no desfile. Na grande tela do cinema, uma nova era já raiou, prenunciada por um beijo de amor em Thales. Que as crianças sejam o futuro do Brasil: livre, amoroso, pronto pra amar!, escreveu o ator.

A letra da canção emocionou os fãs de Paulo Gustavo. Um trecho do samba diz o seguinte:

Você, que foi mãe como tantas de nós:

Hermínia,

Empresta sua voz

Que encanta pra dizer

Hoje o samba saiu festejando você

No teatro da avenida

A cortina vai subir

Pro riso desfilar e resistir

Vai, meu menino

Só o amor pode te resumir.

Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio, aos 42 anos de idade, vítima de complicações da Covid-19. Recentemente, a mãe do humorista, Déa Lucia, fez uma homenagem ao filho no programa Criança Esperança, transmitido na última segunda-feira, dia 23. No início do mês de agosto, Thales Bretas, que era casado com Paulo Gustavo, também lembrou do artista em um vídeo especial para o Dia dos Pais.