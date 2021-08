Em série documental, Paul McCartney repassa sua trajetória desde os Beatles

25/08/2021 | 12:55



Paul McCartney, 79 anos, é o tema da série documental McCartney 3,2,1, na qual o ex-Beatle repassa sua carreira em uma conversa com o produtor musical Rick Rubin. Feita em seis episódios, com meia hora de duração cada, a produção tem estreia marcada para o dia 22 de setembro, no canal de streaming Star+.

Na série, Paul McCartney repassa sua trajetória profissional e, de frente para Rubin, percorre seu trabalho com os Beatles, mas faz também uma viagem pelos emblemáticos anos 1970, além de revelar seu período com a banda Wings - e ainda destaca momentos e canções de seus 50 anos de trabalho solo.

Paul e Rubin promovem uma conversa que coloca em destaque a música e a criatividade, mas com uma abordagem relevadora. Será um momento de conferir duas lendas da música comentando e analisando composição musical, influências e relações pessoais, pontos que embasaram canções icônicas que marcaram várias gerações.