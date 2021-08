Casos e mortes por covid-19 no mundo se estabilizaram na semana passada, diz OMS

25/08/2021 | 12:46



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira, 25, que, após avançar por dois meses, os números de casos de coronavírus e de mortes em decorrência da doença no mundo se estabilizaram na semana passada, embora em "nível muito elevado".

Durante coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, Tedros Adhanom comentou que, no período, foram registrados 4,5 milhões de infecções no mundo, com 68 mil óbitos. Ele explicou, no entanto, que o quadro varia globalmente. "Algumas regiões continuam vendo acentuados aumentos de casos e mortes", comentou.

O diretor-geral revelou ainda que a OMS tem avançado nos trabalhos para investigar as origens da covid-19 na China. Segundo ele, a entidade convocou cientistas em todo o mundo, na última sexta-feira, 20, para participar do novo Grupo Estratégico de Aconselhamento para as Origens de Novos Patógenos (SAGO, na sigla em inglês).

Adhanom acrescentou que a instituição atua para fortalecer o sistema de resposta a futuras pandemias. Nesse sentido, o ministro sênior de Cingapura, Tharman Shanmugarathan, que participou da coletiva, informou que o painel independente de alto nível do G-20 propôs a criação de um fundo de US$ 10 bilhões para essa área.