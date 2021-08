Parque Nacional do Iguaçu investe em experiência de observação de aves

Redação

Do Rota de Férias



25/08/2021 | 11:57



Famoso entre turistas americanos, europeus e asiáticos, o birdwatching consiste na experiência de observação de aves durante um passeio. No Brasil, um dos melhores lugares para fazer isso é o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.

Não à toa, o local, que contempla as Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas naturais do mundo, está cadastrando guias de turismo, educadores e pesquisadores que desejam prestar serviços para turistas na região (os interessados podem consultar os detalhes aqui e fazer inscrições aqui). Com isso, a ideia da administração é estimular as pessoas a “passarinha no parque”, acrescentando uma atividade mais às diversas disponíveis por lá.

Para os fãs de observação de aves, não faltam atrações no Parque Nacional do Iguaçu. Envolvido por Mata Atlântica, o destino abriga mais 340 espécies de aves, muitas delas raras e ameaçadas de extinção.

Quem se interessar pela possibilidade de fazer birdwatching na região encontra mais informações no YouTube nesta roda de conversa sobre observação de aves no Parque Nacional do Iguaçu.

Observação de aves no Parque Nacional do Iguaçu

Paulo Basso Jr. Tucano no Parque das Aves

A observação de aves na natureza é sempre mais estimulante, mas o birdwatching na região também pode ser realizado no Parque das Aves, que fica bem em frente à entrada principal do Parque Nacional do Iguaçu.

Referência mundial na preservação de espécies, o local conta com diversos projetos de proteção das aves. Ale´m disso, os pesquisadores do complexo realizam levantamentos da fauna do parque, gerando um catálogo importante para a conservação da biodiversidade do destino.

A observação de aves no Parque das Aves custa R$ 60 por pessoa (R$ 10 para quem mora em Foz do Iguaçu). O local fica aberto de terça a domingo, das 9h às 16h.