Testamos: webcam Vidlok W91 tem imagem Full HD, microfone duplo e alto-falante

Qualidade, praticidade e recursos integrados. Essas são algumas das principais características da Vidlok W91, webcam com microfone duplo e alto-falante, que foi avaliada pela equipe do 33Giga em videochamadas.

Vidlok W91

Usabilidade e design

O principal trunfo da webcam tem a ver com a facilidade na hora de usar. Não é preciso ter qualquer tipo de conhecimento técnico para configurá-la. Basta plugar o fio na entrada USB, aguardar alguns segundos e pronto! A partir daí, o dispositivo já está pronto para funcionar em videochamadas.

Com um design diferenciado, a Vidlok W91 permite que o usuário adapte o posicionamento da câmera conforme suas preferências e o espaço disponível. A base, por exemplo, conta com rotação de 360º. Além disso, a parte da lente pode ser ajustada em até 120º.

A plataforma que sustenta a câmera também conta com uma função que funciona como um prendedor – possibilitando que a pessoa posicione o equipamento em cima de um monitor de LCD, por exemplo. Ele cumpre sua função, mas não aguenta totalmente o peso da webcam (135g), que pende para o lado mais pesado e acaba ficando sempre com um posicionamento um pouco torto.

Raio-X

Nome: Vidlok Business Webcam W91

Resolução da câmera: Full HD 1.080p

Lente: 4,5mm com abertura de 90º

Peso: 135g

Dimensões (AxLxP): 56 x 90 x 48mm

O que anima: Imagem da alta qualidade, processo de instalação simples e funções integradas (microfone e alto-falante)

O que decepciona: Dificuldade de encontrar o produto no mercado brasileiro, falhas do microfone e prendedor que não aguenta o peso da câmera, deixando-a torta.

Imagem e áudio

Com resolução Full HD de 1.080p, a Vidlok W91 oferece imagens diferenciadas – bem acima do padrão de qualidade das câmeras de notebook e de modelos mais simples. A lente de 4,5mm com abertura de 90º também conta com um sistema de foco automático.

O sistema duplo de microfones, que conta com função de isolamento de ruídos, cumpre seu objetivo muito bem na maioria das ocasiões. Entretanto, apresenta oscilações em algumas situações, exigindo que a pessoa fale em um tom um pouco mais alto do que o normal para ser 100% compreendida.

Vale a compra?

A Vidlok W91 é uma boa opção de compra se você encontrar. Isso porque ela foi enviada para o 33Giga pela empresa chinesa Longchees, mas não está disponível nas principais lojas do mercado nacional e nem em marketplaces como o AliExpress. Caso ache alguma oferta dela, a dica é analisar o preço, já que modelos similares são ofertados no Brasil por aproximadamente R$ 300.

A webcam é ideal para quem busca um dispositivo completo e fácil de usar. Entretanto, antes de investir, vale a pena analisar se o usuário realmente pretende usufruir de todos os recursos da Vidlok W91. Se o objetivo é realizar videoconferências com um grupo de pessoas na mesma sala, por exemplo, ela pode ser uma ótima pedida. Caso a pessoa faça chamadas sozinha e prefira usar fones de ouvido, é possível considerar um modelo mais simples, com imagem de qualidade, mas sem microfone e saída de áudio integrados.