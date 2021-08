Harry Kane encerra novela sobre seu futuro e anuncia que ficará no Tottenham

25/08/2021 | 10:50



O atacante inglês Harry Kane acabou com a novela sobre seu futuro nesta quarta-feira. Em uma postagem nas redes sociais, o jogador de 28 anos anunciou que permanecerá no Tottenham, onde está desde 2014 e tem contrato até junho de 2024, depois da tentativa de contratação por parte do Manchester City.

"Foi incrível ver a recepção dos torcedores dos Spurs no domingo e ler algumas das mensagens de apoio que recebi nas últimas semanas. Vou ficar no Tottenham neste verão e estarei 100% focado em ajudar a equipe a alcançar o sucesso", escreveu o centroavante e capitão da seleção da Inglaterra, em sua conta no Twitter, encerrando o suspense sobre seu futuro.

Vice-campeão da última Eurocopa com a Inglaterra - perdeu para a Itália, no estádio de Wenmbley, em Londres -, Harry Kane se reapresentou com atraso na pré-temporada, fato que fez com que aumentassem as especulações de uma possível saída para o Manchester City.

Em um pedido do técnico espanhol Pep Guardiola para o lugar do argentino Sergio "Kun" Agüero, que foi para o Barcelona, o Manchester City fez uma oferta de 100 milhões de libras (aproximadamente R$ 1 bilhão, na cotação atual), que foi rejeitada pelo presidente do Tottenham, Daniel Levy.

Harry Kane foi o artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, com 23 gols, e também o maior garçom, com 14 assistências. Mas o Tottenham terminou longe das primeiras posições na tabela de classificação: sétimo lugar, com 62 pontos, que o levou à Conference League, nova competição de clubes criada pela Uefa.

A ambição de conquistar títulos era o principal motivo para o atacante querer ir embora. Formado na base do clube, ele registrou 336 jogos e 221 gols desde que estreou profissionalmente pelo time, na temporada 2013-2014. Porém, não ganhou nenhum troféu.