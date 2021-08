Após vitória, técnico elogia Guarani e comemora 10 dias sem jogos na Série B

25/08/2021 | 10:26



O Guarani voltou a vencer após três tropeços seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro - 3 a 0 no confronto direto contra o Operário-PR, na terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP) - e o técnico Daniel Paulista fez questão de elogiar e valorizar o elenco do time paulista.

"Nós temos que criar alternativas em dias que a gente não está nos melhores momentos, porque oscilações por falta de entrosamento e um ou outro fator influenciaram. Mas de uma maneira geral, tenho ficado bastante satisfeito com o que o grupo tem apresentado, com o que esses atletas têm se dedicado. E é um grupo de muito trabalho, de um ambiente muito bom, e a gente tem que seguir nessa linha para que a gente possa continuar figurando nas primeiras posições", disse o treinador.

O triunfo fez o Guarani subir para o quinto lugar na tabela de classificação com os mesmos 33 pontos do G4 - a zona de acesso. O Avaí está em quarto lugar por causa do saldo de gols (7 a 6). Agora, Daniel Paulista terá 10 dias até a próxima rodada.

"Um momento importante, porque a equipe voltou a vencer, volta a crescer na competição, na classificação. E com essa pausa de jogos, a gente vai ter condições de trabalhar com mais tranquilidade, recuperar esses atletas pelo desgaste físico, que não tem sido fácil. Foram três jogos em seis dias, com duas viagens nessa sequência, porque foram duas partidas fora", comemorou.

O Guarani voltará a campo apenas no próximo dia 4, um sábado, às 16h30, quando visitará o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 22.ª rodada.