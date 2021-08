Tais Araujo volta a roubar a cena no The Masked Singer ao se declarar para Marcelinho Carioca: - Tinha foto dele colada na parede

25/08/2021 | 10:10



O The Masked Singer Brasil continua surpreendendo jurados e telespectadores conforme mais famosos se revelam ao serem desmascarados no programa! Agora que todos os competidores já passaram pelo palco da atração, cada episódio trará apenas quatro cantores para que disputem entre si - sendo que os dois menos votados pelo público se enfrentam novamente e têm o resultado definido pelos próprios jurados. E a partir do terceiro episódio, que foi ao ar na noite da última terça-feira, dia 24, o júri tem uma ajudinha de um convidado especial?

A convidada da semana foi ninguém menos que Mariana Ximenes, que divertiu o publico com seus palpites - mas que também foi alvo de brincadeiras por parte dos internautas, que voltaram a compará-la com Tiago Leifert:

Esse eu acerto! é o Tiago Leifert fantasiado de Mariana Ximenes!

A melhor fantasia da noite é a do Tiago Leifert de Mariana Ximenes.

Mariana Ximenes maravilhosa e realmente tentando acertar porque não percebeu ainda que o juri erra de propósito.

No mais recente episódio da competição, os participantes que se enfrentaram foram a Girassol e o Coqueiro, além da Arara e do Astronauta. O público elegeu a Girassol e a Astronauta como as melhores da noite, de modo que o Coqueiro e o Astronauta voltaram a se apresentar perante os jurados. O eliminado da vez acabou sendo o Coqueiro - o que fez com que Tais Araújo ganhasse os holofotes novamente!

Acontece que o mascarado era ninguém menos que o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians - e antigo crush de Taís! Ao ver a identidade do participante, a esposa de Lázaro Ramos acabou se emocionando e revelou que costumava até mesmo manter um pôster do craque em sua parede quando mais nova:

- Gente, eu estou passada. O Marcelinho era meu crush de adolescência, vou ter que contar isso. Eu tinha uma foto dele, preta e branca, de uma revista, colada bem na parede do meu quarto. Era espetacular. Ele era amado por todo o Brasil. Quando íamos achar que ele ia aparecer aqui e sair emocionado?

Os internautas, é claro, não deixaram o comentário passar batido:

Lázaro Ramos vendo Tais Araújo dizendo que o Marcelinho Carioca foi seu crush.

Eu entendo a tais araujo falando que tinha um pôster do marcelinho carioca no quarto, o homi quando moço era muito xuxuzin.

Mais tarde, em bate-papo com Camilla de Lucas, o eliminado acabou brincando com a semelhança entre o coqueiro e a palmeira, fazendo uma alusão ao time adversário do Corinthians e comentando sobre as brincadeiras dos internautas nas redes sociais:

- Eu só fiquei meio assim preocupado porque estava com um negócio verde na cabeça, que é Palmeiras. O Coqueiro tem Mundial e o Palmeiras não tem [risos]. Eu me divirto muito. Nas redes sociais, todo mundo está perguntando: Cadê o Coqueiro? e brincando que ele deveria ser preto e branco.

O episódio da próxima terça-feira, dia 31, trará os participantes Boi Bumbá, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Onça Pintada para se enfrentarem no palco - além de contar com a presença de Gil do Vigor como jurado convidado! Não tem como perder, não é mesmo?