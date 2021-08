Filho de Neymar Jr. e Carol Dantas celebra dez anos de idade com festa temática

25/08/2021 | 10:10



Davi Lucca completou dez anos de idade na última terça-feira, dia 24! Após uma celebração apenas para a família na casa de Neymar Jr., em Paris, na França, o pequeno ganhou uma festa que reuniu os amigos e contou com uma decoração super especial!

A festa foi toda em tom de azul, verde e amarelo e os papais de Davi, claro, combinaram os looks com a decoração do evento. Nas redes sociais, amigos de Neymar e Carol Dantas compartilharam alguns registros da celebração.

Gil Cebola, por exemplo, foi o responsável pelos cliques e falou sobre a celebração do filho de seu parça:

Alguns retratos de um dia feliz? parabéns Davizinho pelos seus dez anos? que venham muitos e muitos mais por aí com toda essa saúde e alegria! E parabéns aos papais @neymarjr @candantas que criam tão bem esse pivete muito do iluminado!, escreveu na legenda.

Bianca Coibra, amiga de Carol Dantas e esposa de Cris Guedes, um dos parças de Neymar, também divulgou alguns registros e escreveu:

Registro de um dia muito especial. Eu amo muito vocês!

Já Vinicius Martinez, marido de Carol Dantas, fez uma declaração comovente sobre o momento especial do enteado:

Pelo dom da união, do amor, da fidelidade, da sensibilidade, da alegria que esse menino nos confia, Amém. Estamos aqui, sorrindo, e prontos pra tudo. Dez anos sendo especial e transformador. Como sempre digo, uma sala de aula? Que sorte a nossa?Te amamos muito. E por você, somos tudo.

Neymar também dividiu com os fãs alguns registros da festa e se declarou ao filho: Deus abençoe você meu filho, papai te ama demais!