Taxas de juros sobem no mercado futuro após IPCA-15 acima do esperado

25/08/2021 | 10:04



As taxas de juros negociadas no mercado futuro registram oscilações contidas ou moderadas na manhã desta quarta-feira, 25, com alta mais evidente nos vencimentos mais curtos, que refletem as estimativas para a política monetária. Mais cedo, o IBGE divulgou o IPCA-15 de agosto, que apontou inflação de 0,89%, contra 0,72% em julho. O dado ficou acima da mediana das estimativas do mercado, que previa 0,84%. Também houve aumento do índice de difusão, que passou de 62,4% em julho para 73,3% em agosto.

Às 9h57, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2022 tinha taxa de 6,740%, ante 6,713% do ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2023, o mais líquido, projetava 8,53%, contra 8,43%. Na ponta longa, o DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,01%, ante 10,00 do ajuste anterior.

Nesta manhã, a Fipe divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 1,40% na terceira quadrissemana de agosto, acelerando em relação à alta de 1,35% verificada na segunda quadrissemana do mês. A difusão do índice avançou de 72,79% para 74,73% no período. A taxa mede quantos dos 463 itens que compõem o indicador tiveram aumento de preços.