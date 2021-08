Corinthians libera e meia-atacante Mateus Vital acerta com clube da Grécia

25/08/2021 | 10:04



O Corinthians anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o Panathinaikos, da Grécia, pelo empréstimo do meia-atacante Mateus Vital. O vínculo terá validade até o final de junho de 2022 e o atleta de 23 anos foi liberado para viajar até Atenas e realizar exames médicos.

Uma condição imposta pelo Corinthians é que o contrato tenha pré-estabelecido o preço de Mateus Vital caso o Panathinaikos queira comprá-lo em 2022. O valor negociado é de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. De acordo com o último balanço financeiro, o clube alvinegro tem 85%.

A diretoria do Corinthians preferia vender Mateus Vital, mas não encontrou interessados em pagar o que o clube pede. O empréstimo vai ajudar a aliviar a folha salarial do clube. Recentemente, o Corinthians negociou o volante Ramiro com o Al-Wasl, time de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em um empréstimo nos mesmos moldes.

Há três temporadas e meia no Corinthians, Mateus Vital fez 187 partidas e balançou as redes por 14 vezes. Em 2021, marcou cinco gols - é o vice-artilheiro ao lado de Gustavo Mosquito e atrás apenas de Jô, que tem sete - e deu três assistências. Conquistou dois títulos do Campeonato Paulista com a camisa alvinegra, em 2018 e 2019.

Antes titular absoluto do time, o meia-atacante acabou perdendo espaço com o técnico Sylvinho recentemente, tendo ficado no banco de reservas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro - empate no clássico contra o Santos e vitórias sobre Ceará e Athletico-PR.