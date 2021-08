Amazon: chegam ao mercado novos Echo Show; preço parte de R$ 599

Da Redação

Do 33Giga



25/08/2021 | 09:18



A Amazon anunciou hoje (25), no Brasil, seus dispositivos Novo Echo Show 8 e Novo Echo Show 5. As caixas de som inteligentes (ou smart speakers) oferecem câmeras para chamadas de vídeo e tem integração total com a assistente virtual Alexa.

Novo Echo Show 8

O Novo Echo Show 8 conta com tela HD de 8 polegadas colorida, vibrante e adaptável. Tem também câmera de 13 megapixels com tampa embutida, um novo processador octa-core e alto-falantes estéreos duplos.

A câmera enquadra e conta com zoom automático durante as videochamadas, para que todos permaneçam no centro da tela. Basta pedir para fazer chamadas de vídeo para dispositivos Echo com tela ou pelo aplicativo Alexa.

É possível ainda dizer “Alexa, ligue para minha família”, para realizar uma chamada em grupo, com o dispositivo já devidamente conectado à internet. Para criar um grupo, basta seguir as instruções no site da fabricante.

Com alto-falantes estéreo duplos e display HD, o Novo Echo Show 8 oferece uma experiência de entretenimento imersiva. Peça para navegar pelas séries de TV ou filmes do Prime Video e Netflix, ou diga à Alexa para tocar sua música favorita da Amazon Music, Apple Music ou Spotify.

Novo Echo Show 5

Com tela compacta de 5,5 polegadas, o Novo Echo Show 5 cabe em diversos cômodos da casa. Ele está disponível nas opções em preto, branco ou azul.

O gadget oferece notícias do dia e destaques dos esportes. Permite assistir a séries e filmes, com o Prime Video, Netflix . Ele também oferece suporte a músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. O Novo Echo Show 5 tem câmera HD.

Preços e disponibilidade

O Novo Echo Show 8 (por R$ 999) está disponível em preto e branco. O Novo Echo Show 5 (por R$ 599) tem versões em azul, preto ou branco. Ambos podem ser encontrados na Amazon.com.br ou em outros e-commerce. A seguir, veja as novidades em detalhes (o crédito das imagens é Divulgação/Amazon).