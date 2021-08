Acidente entre duas carretas mata uma pessoa na Rodovia Anchieta

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 08:46



Um acidente envolvendo duas carretas - uma carreta container e uma carreta transportando ONU 1170 (álcool etílico) -, na Rodovia Anchieta, pista Sul, altura do km 36, matou uma pessoa, na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 5h. Segundo informações iniciais, a outra vítima, foi socorrida com ferimentos e suspeita de fratura no braço e encaminhada ao PS do hospital Next.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária do 1º BPRv, os bombeiros foram acionados na ocorrência também para conter um azamento do álcool que foi provocado na via, risco 3.

Em paralelo, o pedágio do km 31 foi fechado por questões de segurança. Segundo informações da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), por volta das 8h o pedágio foi liberado para tráfego sentido Litoral. Um desvio também foi montado para descida dos veículos pela pista Norte, invertida para descida.

ATUALIZAÇÃO - As alças de acesso ao bairro Demarchi, em São Bernardo, estão bloqueadas na altura do km 23 da pista marginal da Rodovia Anchieta, sentido Litoral, devido acidente. O tráfego está lento na Via Anchieta, sentido São Paulo, do km 20 ao km 17, devido ao excesso de veículos.

As demais rodovias do SAI estão com tráfego normal, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa nos trechos de concessão.

A pista sul da Via Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para obras. A previsão de liberação está marcada para 17h.

O SAI está em Operação 5X3. A descida é feita pela pista sul e norte da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.