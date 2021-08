São Caetano oficializa abertura de CPI da Enel

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 00:40



A prestação de serviços da empresa Enel é objeto da segunda abertura de CPI no âmbito do Grande ABC dentro de intervalo de um mês. Depois de Santo André formalizar a instalação do mecanismo, a Câmara de São Caetano oficializou ontem a instauração de bloco para apurar eventuais irregularidades no trabalho da companhia no município – o Legislativo de Diadema tende a ser o terceiro a implantar a medida na região. O requerimento, de autoria do vereador César Oliva (PSD), foi protocolado durante a sessão e, em votação, registrou aval unânime do plenário.



O procedimento será publicado nos Atos Oficiais da casa nos próximos dias. Em São Caetano, o grupo é formado por três integrantes. Responsável pelo teor, o pessedista, que compõe a oposição, deve presidir o bloco, tendo ainda a nomeação de relator e mais um membro. O requerimento abrange que o bloco tenha vigência de um ano, sob alegação de que o pedido se fundamenta no fato que mesmo após audiência pública realizada no plenário “nada ou muito pouco mudou em torno da qualidade dos serviços prestados à municipalidade pela maior empresa privada do setor elétrico do País”.



O documento, apoiado por parlamentares da base governista, trata de averiguar os “motivos e as responsabilidades acerca da baixa qualidade dos serviços prestados” pela Enel, bem como as denúncias de abuso nas cobranças de contas de luz, que, suspostamente mesmo com contestações em trâmite, estão sendo levadas a protesto, “prejudicando o bom nome de pessoas físicas e jurídicas” da cidade.



“Vamos investigar absolutamente tudo sobre o serviço da Enel, problemas de fiação, postes, poda, tudo, direta e indiretamente prestados na cidade. A empresa vem prestando um péssimo serviço, prometeu vários investimentos, são inflexíveis nas negociações e as contas são astronômicas. Vamos formalizar com mais peso o descontentamento dos munícipes via CPI, o que parece ser unanimidade em toda a região”, reforçou Oliva.



Na ocasião da abertura da CPI em Santo André, a Enel alegou que, no primeiro semestre, a empresa registrou redução de 36% no volume total de reclamações ingressadas no Grande ABC em comparação ao último semestre do ano passado. No mesmo período, segunda a distribuidora, observou que 74% das reclamações ingressadas pelos procons associados à região estão relacionadas ao tema de faturamento, “porém, após análise, 90% são classificadas como improcedentes”.