Imunização em risco

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 23:59



Os resultados satisfatórios causados pelas campanhas de vacinação em massa contra a Covid-19 têm, infelizmente, provocado efeito colateral gravíssimo no Grande ABC. Como os casos estão caindo e as autoridades começam a flexibilizar as medidas restritivas, boa parte da população entende que não há mais motivo para preocupação. E, por isso, começa a negligenciar medidas básicas, como a de voltar aos postos para concluir o processo de imunização. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que tem crescido o número de moradores da região que deixaram de comparecer para completar a imunização contra o novo coronavírus.



Faltam campanhas educativas nas sete cidades do Grande ABC sobre a importância de se tomar a segunda dose. A percepção é que todos os esforços foram concentrados na primeira etapa da vacina – basta ver que a comemoração dos prefeitos é toda baseada nos números iniciais. Mas o entusiasmo pode ser inócuo. Enquanto o cidadão não for instruído a fechar o ciclo, a região seguirá sob ameaça. Ainda mais agora, com a variante delta do causador da Covid-19, mais contagiosa e mortal, surgindo no horizonte.



É preciso que urgentemente os municípios reorganizem suas equipes de saúde em busca dos indivíduos que, por qualquer razão, não agendaram a data para tomar a segunda dose do imunizante contra o novo coronavírus. Não é tão difícil, já que existe cadastro com os nomes e endereços de todos os que compareceram para a primeira. Pesquisas nos bancos de dados são suficientes para identificar quem está quebrando a corrente da proteção contra a Covid.



Os gestores municipais não podem permitir nenhum tipo de regresso na batalha contra o inimigo mais mortal do último século. Não basta comemorar o sucesso da primeira dose! A recomendação agora é fazer marcação cerrada para concluir o processo vacinal em todos os cidadãos aptos a serem imunizados. Não se pode esmorecer exatamente no instante em que a batalha está prestes a ser vencida. Já se pode ver a luz no fim do túnel.