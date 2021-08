Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 00:01



O Grande ABC contabilizou 338 novos casos confirmados de Covid e 21 óbitos entre segunda-feira e ontem. Com isso, a região se aproxima da marca de 10 mil mortes, chegando ontem à 9.967 vidas perdidas para a doença.

Desde o início da pandemia, 246.126 testes positivos já foram contabilizados – esses número podem ter o retroativo do fim de semana nas cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, já que os quatro municípios não divulgam os boletins epidemiológicos no sábado e domingo.

Ontem, Mauá foi a cidade com o maior número de pessoas confirmadas com a doença, e também foi o município com mais óbitos, chegando a 107 novos casos, e sete mortes. Na sequência, São Bernardo contabilizou 91 testagens positivas para a Covid, porém, o boletim epidemiológico informou duas mortes, enquanto Santo André teve novos 66 casos e seis vidas perdidas.

Em São Caetano foram somados novos 12 casos e duas mortes, Mauá contabilizou 41 pessoas infectadas e uma perda, e Ribeirão Pires informou 21 infectados e três óbitos. Rio Grande da Serra foi a única cidade da região sem novos casos e perdas.

ESTADO E PAÍS

São Paulo chegou à marca de 4.222.902 casos de Covid durante toda a pandemia e 144.510 óbitos. Entre o total de casos, 3.960.258 tiveram a doença e já estão recuperados. Ontem havia 7.124 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 3.672 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.452 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos graves era de 38,5% e na Grande São Paulo é de 37,2%.

Já o Brasil contabilizou ontem novos 30.872 contaminados e 894 falecimentos, chegando a 20.614.866 infectados e 575.742 perdas desde o início da pandemia. No total, são 19.530.843 brasileiros recuperados da enfermidade.