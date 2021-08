Volpi troca golpes com humorista

Raphael Rocha



25/08/2021 | 01:00



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e o humorista Léo Lins, que trabalha no programa The Noite, no SBT, trocaram farpas pesadas e públicas nos últimos dias. Léo Lins adotou estratégia de fazer piadas sobre políticos de cidade onde apresentará seu show e seguiu o script sobre Volpi. As brincadeiras entraram para a vida pessoal do chefe do Executivo, que não gostou nada do que ouviu. Léo Lins ficou sabendo da insatisfação e subiu o tom. Às vésperas do show do humorista em um clube do município, a Prefeitura lacrou o estabelecimento sob alegação de falta de pedido de alvará de funcionamento para receber um espetáculo com público. A reação do humorista foi imediata e ele se apresentou em Mauá, mas com o show completamente voltado sobre Volpi.

BASTIDORES

Festa

Por falar no prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) fez do limão uma limonada sobre a rejeição dos embargos em processo no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) que cassou seu diploma. Ele foi juntamente com diversos secretários a um tradicional restaurante no Centro da cidade – estabelecimento esse cujo dono foi auxiliar do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB). Houve celebração pelo fato de a Justiça Eleitoral dizer que ele ficará na cadeira enquanto recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não for analisado.

Provocação

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) usou suas redes sociais para provocar o vereador são-bernardense Paulo Chuchu (PRTB), ligado ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). No vídeo, Frota aparece com um chuchu em mãos, com desenho de uma cara triste. “Em vez de trabalhar, ele fica pensando em mim. Está apaixonado por mim. Não faz nada pela cidade e fica pensando em mim. Paulo Chuchu, dá um tempo.”

Placar apertado

Pequeno embate foi visto na sessão em São Caetano ontem. Entrou na pauta um voto de congratulação ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O líder do governo na casa, Gilberto Costa (Avante), orientou pela votação contrária à moção. O líder do PSDB no Legislativo, Beto Vidoski, anunciou que votaria a favor. A Câmara se dividiu. E ganhou a aprovação do voto, por nove a oito.

Recepção

Vice-governador e potencial candidato ao Palácio dos Bandeirantes na eleição do ano que vem pelo PSDB, Rodrigo Garcia recepcionou mais uma caravana de políticos tucanos do Grande ABC no processo de construção de sua candidatura para eventual prévia no partido. Estavam figuras de São Bernardo, de Mauá, de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra.

Mistério

O vereador Sargento Simões (Podemos), de Mauá, fez discurso enigmático falando sobre a palavra impeachment. Por ora, apresentou requerimento cobrando explicações do governo de Marcelo Oliveira (PT) sobre a aplicação de vacinas da Janssen no município – assunto que ele vem tratando sistematicamente, alegando ter ciência de fura-fila desse imunizante, que tem dose única.

Amuleto

Esta coluna mostrou que o ex-deputado estadual Luiz Turco (PT), de Santo André, tem sido figura ativa na articulação do partido no Estado com planos para 2022. Outro nome de Santo André que é recorrente nas principais agendas dos atores protagonistas do petismo é o ex-deputado federal Professor Luizinho. Quase sempre ao lado do ex-prefeito de São Bernardo e presidente do PT paulista, Luiz Marinho.