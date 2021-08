Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 00:01



Uma das grande novidades na 15ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), é a premiação em dinheiro no valor de R$ 3.000 para a escola que conseguir reunir o maior número de alunos inscritos na competição. A verba poderá ser utilizada a critério dos diretores dos colégios.

As incrições para participar do concurso foram prorrogadas e agora estarão abertas até o dia 15 de setembro, por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedação – basta apontar a câmera do celular para o QR Code ao lado para ser direcionado para a página oficial do concurso. A participação é gratuita.

Além do valor em dinheiro para as escolas, que entrou no lugar do prêmio para a torcida mais animada, a edição deste ano também vai premiar o melhor texto de moradores da região que tenham curso superior completo com uma bolsa de pós-graduação latu senso em um dos 24 cursos disponíveis na USCS, que ficará à escolha do ganhador.

Também serão contemplados professores e alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 2º do médio com notebooks, televisores e tablets, e a melhor redação de estudante de 3º ano do ensino médio será premiada com uma bolsa integral de graduação na USCS.

Assim como no ano passado, o concurso literário será no formato on-line, devido às determinações de distanciamento físico em razão da pandemia. Também levando em conta a Covid, o tema proposto para produção das redações deste ano foi A Ciência como a Luz na Escuridão. A ideia é que os participantes possam discorrer o assunto em textos de 1.000 a 3.500 caracteres (contando os espaços) na folha oficial do concurso, que está disponibilizada no hot-site.

Os textos serão lidos pela comissão de avaliação, formada por alunos e docentes da USCS, e os critérios utilizados serão semelhantes aos de correções do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os vencedores serão anunciados em programa especial da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).