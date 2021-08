Do Dgabc.com.br



25/08/2021 | 00:01



A Prefeitura de Mauá promoveu ontem um ‘mamaço’ no Parque Ecológico do Guapituba como forma de chamar atenção para o Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. A atividade teve piquenique ao ar livre com a participação de mães e gestantes que recebem acompanhamento em cinco UBSs (Guapituba, Primavera, Vila Carlina, Vila Assis e Parque São Vicente).

Para a cabeleireira e manicure Ariane de Oliveira Valentim, 19 anos, moradora do Jardim São Judas, que carregava no colo o pequeno Lorenzo, 4 meses, o aleitamento vai além da questão da saúde. “Representa também o afeto entre mãe e filho. Vou amamentá-lo até quando ele quiser”, garantiu.

A dona de casa Fabíola Tavares, 31, da Vila Mercedes e mãe de Théo Henrique, 3 meses, segundo filho dela, também apoia a prática. “A amamentação é muito importante. O meu primeiro filho, hoje com 5 anos, mamou até desistir. Espero que o Théo vá pelo mesmo caminho”, contou.

O ‘mamaço’ também teve palestras com profissionais de saúde a respeito dos benefícios da amamentação para a nutrição e imunização das crianças e para a saúde bucal.

Primeiro filho da dona de casa Emily Maria Bueno, 39, João Gabriel, hoje com 4 anos, mamou até ela ficar grávida de Luís Miguel, 1. “Senão ele iria continuar”, divertiu-se ela. “A amamentação diz respeito à própria natureza e é um processo completo. Significa saúde, nutrição e vínculo emocional com a mãe”, explicou.

Grávida de nove meses de Milena, a dona de casa Maíra de Lima Leite, 32, do Jardim Guapituba, tem experiência no assunto. Amamentou a filha Beatriz, 14, até os 3. “O aleitamento cria aproximação com os bebês e dá a eles todas as vitaminas necessárias”, disse ela, que torce para repetir a proeza. “Espero que eu tenha bastante leite”, brincou.