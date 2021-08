Em meio à judicialização, CPI da OAS aguarda Marinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 00:01



A CPI da OAS em São Bernardo vive expectativa de, enfim, ouvir o ex-prefeito Luiz Marinho (PT). O petista é esperado para prestar depoimento hoje, às 15h30, na sede do Legislativo, em meio à judicialização de sua convocação.

O bloco aprovou há duas semanas a intimação ao ex-chefe do Executivo diante da citação de seu nome por parte de depoentes já ouvidos pela comissão. Inicialmente a conversa foi marcada para o dia 13. Marinho pediu e a CPI alterou a data, para o dia 19. No dia 18, advogados do petista ingressaram com pedido junto à Câmara para obter inteiro teor da apuração até agora, além de solicitar postergação da oitiva por 15 dias.

Esse pleito desencadeou a judicialização do episódio. Isso porque Marinho não compareceu ao depoimento do dia 19. Na mesma hora, a CPI aprovou requerimento do relator do grupo, vereador Julinho Fuzari (DEM), para impetrar ação requerendo à Justiça condução coercitiva de Marinho. A ideia era interrogar o petista na segunda-feira, às 15h30.

A Justiça concedeu o pedido da CPI da OAS e expediu mandado para condução coercitiva de Marinho em três endereços – Sindicato dos Metalúrgicos, sede do PT de São Bernardo e a residência do político no Riacho Grande. Em nenhum deles o ex-prefeito foi encontrado. Apresentou-se, então, nova solicitação para condução coercitiva.

Para Fuzari, Marinho não poderá utilizar alegação de desconhecimento de sua convocação. “Ele já não podia fazer isso na segunda-feira porque seus advogados peticionaram no processo da condução coercitiva inicial. Agora mais ainda, porque a Justiça já havia concedido o pedido e toda a imprensa noticiou. Vamos aguardá-lo”, disse o democrata. “Não entendo por que ele quer tanto fugir de prestar seu depoimento”, emendou.

O petista não informou se irá comparecer. Seus advogados também ingressaram com ação judicial para obter toda documentação coletada pela CPI – a presidência do bloco, a cargo do vereador Maurício Cardozo (PSDB), argumenta que deixou à disposição o acesso aos documentos, mas não pode autorizar que os defensores do ex-prefeito retirem processos físicos do prédio da Câmara. Até o fechamento desta edição, o juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, da 1ª Vara da Fazenda Pública da cidade, não havia emitido sua avaliação acerca da liminar solicitada pelos advogados Cleiton Coutinho e Miguel Ferrazoni para acessar todo teor da investigação e, de quebra, adiar novamente o depoimento.

A CPI precisa encerrar suas atividades até semana que vem.