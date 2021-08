Brasil tem 56,8 milhões de pessoas com a imunização completa contra o coronavírus

24/08/2021 | 20:56



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 24, a 125.339.734, o equivalente a 59,19% da população total. Nas últimas 24 horas, 1,1 milhão de pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 125 milhões de vacinados, 56,82 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 26,83% da população. Nas últimas 24 horas, 877 mil pessoas receberam a dose de reforço e outras 3,8 mil receberam um imunizante de aplicação única.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 2.030.983 doses nesta terça-feira.

Em termos proporcionais, São Paulo continua o Estado que mais vacinou até aqui: 71,95% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. O Mato Grosso do Sul segue com a maior porcentagem de completamente imunizados: 41,32% da população recebeu as duas doses ou um imunizante de aplicação única.