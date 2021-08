Palmeiras renova parceria com Crefisa e FAM por mais três temporadas

24/08/2021 | 20:39



O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato de patrocínio com a Crefisa e a FAM (Centro Universitário das Américas) por mais três anos (até dezembro de 2024). O acordo prevê a exibição exclusiva das parceiras nos uniformes de jogo e de treino das equipes profissional e de base masculinas e da equipe feminina, além de exposição em outras propriedades de marketing.

"Esta parceria Palmeiras, Crefisa e FAM tem sido extremamente importante para todos. É uma parceria vencedora e que contribui muito para o nosso sucesso esportivo e institucional, fortalecendo ainda mais a nossa camisa e o nosso clube", afirmou o presidente Maurício Galiotte, que recebeu os representantes dos patrocinadores na Academia de Futebol.

Os valores do atual contrato foram mantidos para o próximo triênio, apesar da pandemia, que afetou bastante a paerte financeira de clubes e empresas. Com isso, serão R$ 81 milhões anuais fixos, maior valor de patrocínio de camisa do continente, além da possibilidade de receita adicional como premiação por metas alcançadas, podendo atingir até R$ 120 milhões por ano.

"O Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo, com visibilidade que extrapola fronteiras. Como presidente das empresas, quero que a Era Palmeiras, Crefisa e FAM se eternize no coração de todo torcedor palmeirense e na história do clube. Estamos todos juntos pela mesma paixão", disse Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM. "O maior patrocínio da história do clube e do futebol brasileiro seguirá conosco e fazendo história. Continuaremos fortes e competitivos", afirmou Galiotte.

A parceria Palmeiras/Crefisa teve início em janeiro de 2015 e já soma seis títulos importantes. Neste período, o clube conquistou duas vezes a Copa do Brasil, em 2015 e 2020, duas vezes o Campeonato Brasileiro, em 2016 e 2018, o Campeonato Paulista em 2020 e a Copa Libertadores, também em 2020.

Com o novo acordo, a Crefisa se tornará o patrocínio máster mais duradouro da história do Palmeiras, com um total de dez anos consecutivos, superando os pouco mais de oito anos da parceria com a Parmalat (entre 1992 e 2000). "Este momento é muito especial para mim, para Crefisa e para FAM. Estender o contrato da maior parceria do futebol brasileiro e continuar junto com a Sociedade Esportiva Palmeiras é uma satisfação muito grande para nós. É uma grande honra poder fazer parte dessa família e ajudar a construir essa história vencedora. Todos sabem que somos grandes anunciantes em mídia, mas nada se compara à camisa do Palmeiras. Estou plenamente feliz", disse Leila.