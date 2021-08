EC São Bernardo acerta com mais três reforços

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 20:31



O EC São Bernardo segue se reforçando para a disputa da Copa Paulista, que começa em menos de um mês. E o técnico Renato Peixe ganhou mais três peças para o elenco, casos do meia Marcus Vinicus, 25 anos, e dos atacantes Bosco, 27, e Deivinho, 23. Todos eles já treinam junto do grupo em preparação à competição.

Os três estavam ligados ao EC Olímpia, clube criado em 2016 pelo jogador Anderson Talisca, que atualmente defende o Al Nassr, da Arábia Saudita, e chegou a defender a Seleção Brasileira. Além do trio, outros jogadores que recentemente chegaram ao Cachorrão e tinham vínculo com a equipe baiana – que é presidida pela mãe de Anderson Talisca, Ivone Souza – foram o volante Feijão e os atacantes Diego Andrade e Alisson, este que é irmão mais novo do atleta que está no mundo árabe.

O primeiro compromisso do EC São Bernardo na Copa Paulista será no dia 14 de setembro, contra o Santos – que jogará com equipe sub-23.