25/08/2021



A UFABC (Universidade Federal do ABC) coloca em operação até o fim de setembro duas usinas fotovoltaicas em seus dois campi, em Santo André e São Bernardo. A ideia é captar a luz do Sol para desonerar a conta de energia elétrica da instituição, além de oferecer, na prática, conhecimento sobre a geração de energia limpa. Em 2019, antes da pandemia, quando o centro universitário funcionava integralmente, o custo médio mensal com a conta de luz nos dois campi era de R$ 390 mil e a expectativa é que o novo sistema de geração de energia consiga reduzir a fatura de 11% a 15%, ou seja, gerar economia de ao menos R$ 43 mil por mês.

As duas usinas juntas têm 663 kWp (kilo-watt-pico) de capacidade e vão produzir 66 mil kWh/mês com nove subsistemas instalados nos telhados dos edifício. O sistema teria condição de abastecer mensalmente 330 residências de porte pequeno a médio ou manter acesas 275 mil lâmpadas de LED em iluminação pública. Em dias ensolarados, a expectativa da instituição é que os módulos fotovoltaicos entreguem tensão contínua de aproximadamente 600 volts, que posteriormente será convertida em tensão alternada de 220 volts para ser compatível com a rede elétrica comum das edificações.

A instalação das usinas e a troca de lâmpadas fluorescentes pelo modelo de LED, que são mais econômicas – etapa que começou em 2016 –, contaram com investimento de cerca de R$ 5,5 milhões e as atividades de pesquisa e desenvolvimento da universidade receberam aportes de outros R$ 2 milhões. O financiamento tem como origem convênio firmado entre UFABC e a Enel, no qual a operadora do serviço de energia fez o investimento financeiro, como participante de projeto de eficiência energética conduzido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

“Como a UFABC é uma instituição federal, a instalação dos painéis e do sistema como um todo exigiria processo licitatório. Essa foi uma das razões da parceira com a Enel e com a Aneel para viabilizar o projeto”, explicou o professor do curso de engenharia de energia da universidade Ricardo da Silva Benedito, que é o responsável pelo projeto.

De acordo com o docente, além de ajudar a diminuir os custos com a conta de luz, os painéis também farão parte da grade dos cursos de engenharia elétrica, engenharia de instrumentação, automação e robótica, além de engenharia ambiental e urbana. “Não será um sistema voltado exclusivamente na economia de energia elétrica da instituição, mas também será importante no currículo de cursos e também como um centro de dados solarimétrico (irradiação solar), algo que não tínhamos no Grande ABC. As informações coletadas por nós, por meio de sensores específicos que medem com precisão o tempo de Sol que temos por dia, por exemplo, podem servir de fonte para a execução de outros projetos da região”, finalizou Benedito.

Objetivo é que projeto motive poder público e consumidores

A ideia é que as usinas instaladas na UFABC (Universidade Federal do ABC) possam servir de incentivo para que o poder público, estabelecimentos comerciais e consumidores em geral passem a considerar a ideia de gerar sua própria energia. De acordo com o professor do curso de engenharia de energia da universidade, Ricardo da Silva Benedito, responsável pelas usinas do centro universitário, o custo da implantação dos sistemas assusta, mas compensa a longo prazo.

“Ainda falta informação técnica de qualidade para que as pessoas possam vislumbrar a economia. Se o investimento for de R$ 30 mil, em cinco ou seis anos é possível recuperar o que foi gasto e depois usufruir da economia por pelo menos 25 anos. Vale a pena, ainda mais em um momento com a energia elétrica cada vez mais cara, com variações que dependem da questão dos níveis dos reservatórios, inflação, entre outras decisões de agentes públicos que podem interferir na conta de luz”, comentou o professor.

Ricardo explica que atualmente os sistemas das usinas fotovoltaicas são eletrônicos e o maior risco é que algum componente queime, principalmente o inversor de corrente, que é o equipamento que transforma a corrente contínua captada pela energia solar em alternada, que é a utilizada nas edificações. “Uma peça como o inversor é cara e pode chegar a 20% do valor do projeto, mas não significa que queimou você joga fora. É possível fazer as substituições de componentes, como em qualquer outro aparelho eletrônico. Normalmente é possível arrumar”, argumentou o professor.

O valor para a instalação de um sistema de energia solar, seja em residências ou comércios, varia de acordo com o tamanho e a necessidade, já que os projetos são desenvolvidos de forma personalizada de acordo com o gasto mensal com a energia elétrica. Para se ter uma ideia, o proprietário de uma casa com dois dormitórios e que gasta, em média, R$ 250 por mês com a conta de energia elétrica teria que investir algo em torno de R$ 17 mil para gerar sua própria energia, reduzindo a conta à tarifa mínima, que pode chegar a R$ 25. Assim, com economia de R$ 225 por mês, o consumidor iria recuperar o investimento em pouco mais de seis anos.

