Aos 77 anos de idade, Chico Buarque vai se casar com a advogada Carol Proner

24/08/2021 | 16:10



Aquela ideia de que amor não tem idade é colocada em prática por muitos famosos, que mostram que realmente é possível amar sem pensar no ano que a outra pessoa nasceu.

Chico Buarque, de 77 anos de idade, por exemplo, decidiu oficializar a união com Carol Proner, de 47 anos. A intenção de casamento já foi até registrada no Diário da Justiça do Rio de Janeiro no dia 19 de agosto e os pombinhos, que namoram desde 2017, pretendem trocar as alianças em Petrópolis.

Fofos, né?!