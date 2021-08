Marília Mendonça aparece de biquíni e exibe corpão no México

24/08/2021 | 16:10



Marília Mendonça não vira notícia apenas por suas músicas, mas também por outro motivo: em 2018, ela entrou em uma jornada para melhorar sua saúde e acabou perdendo muitos quilos no processo, o que deixou muita gente de boca aberta! Tempos depois, ela surpreendeu todos os seus fãs novamente ao anunciar que estava grávida de seu primeiro filho, que nasceu no dia 16 de dezembro de 2019. Agora, a cantora voltou a focar no emagrecimento tendo revelado que já eliminou 21 quilos.

Nesta terça-feira, dia 24, a dona dos hits sofrência curtiu alguns dias no México e aproveitou para exibir o corpão. Marília apareceu nas redes sociais de biquíni azul e posou em uma praia e dentro de uma caverna paradisíaca. Chique, né?!

Difícil ficar bonita perto dessas maravilhas? Deus e toda sua perfeição! Tirei 4.000 fotos, essas aí são as que deram para aproveitar, brincou na legenda.