Profissionais da educação vão receber 2ª dose da vacina contra covid-19 nesta semana

24/08/2021 | 15:45



A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires aplicará, entre os dias 25 e 27 de agosto, a segunda dose da vacina contra o coronavírus para os profissionais de educação da cidade. Os trabalhadores das redes pública e particular deverão comparecer para a imunização na data informada no comprovante da 1ª dose. A ação acontecerá, das 8h às 16h, no drive-thru do Complexo Ayrton Senna – Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jd. Itacolomy. Para receber a segunda dose, o profissional deve apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da primeira dose.

Os trabalhadores que tiverem data de imunização para hoje poderão ser imunizados até o dia 27, sexta-feira. Já os profissionais que têm a segunda dose marcada para depois do dia 27 de agosto também deverão respeitar a data agendada no comprovante da primeira dose.

Além do atendimento no Drive-Thru, para veículos, também na Tenda do Complexo Ayrton Senna, há opção de imunização para pedestres – entrada ao lado do Teatro Municipal Euclides Menato.