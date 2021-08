7 destinos para conhecer na Ilha da Madeira

Redação

Do Rota de Férias



24/08/2021 | 15:56



A Ilha da Madeira, destino português situado em meio ao Oceano Atlântico, é relativamente pequena, mas esbanja atrações e atividades para os viajantes. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro.

Com vales e penhascos cobertos pela vegetação Laurissilva, Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, o arquipélago tem como principais ilhas, e únicas habitadas, Madeira e Porto Santo. Nelas estão cidade vibrante e vilas de pescadores que valem a visita

O que visitar na Ilha da Madeira

Há excelentes opções em balneários e monumentos históricos na Ilha da Madeira. Confira sete destinos do arquipélago que merecem entrar no roteiro:

Funchal

Divulgação

Funchal é a capital da Ilha da Madeira e seu principal centro turístico, comercial e cultural. Situada na costa sul da ilha, em uma baía banhada pelo oceano, a cidade conta com um centro histórico charmoso, repleto de parques e jardins. Também não faltam bons restaurantes e hotéis por lá.

Câmara de Lobos

Divulgação

Também na costa sul, perto de Funchal, a Câmera dos Lobos é a vila de pescadores que abriga uma das atrações mais famosas da Ilha da Madeira: o Cabo Girão. Trata-se de mirante com uma plataforma de vidro que garante uma vista fascinante da região.

Ponta do Sol

Divulgação

Este é o lugar mais quente da Ilha da Madeira, uma vez que o sol brilha quase o ano inteiro por lá. A Ponta do Sol tem ruas só para pedestres revestidas pela famosa calçada portuguesa, antigos casarões e capelas, além de muito verde. O local é refúgio de nômades digitais, que contam por lá espaços com internet gratuita e eventos de socialização.

Santana

Divulgação

Este destino madeirense fica na costa norte da ilha. É lá que estão as icônicas Casas de Santana, construções triangulares de madeira com telhados de palha. Santana costuma atrair amantes da natureza graças ao Parque Florestal das Queimadas, uma área verde repleta de trilhas.

São Vicente

Divulgação

Com encostas verdes e uma extensa área de floresta, São Vicente guarda as Grutas e o Centro de Vulcanismo, grandes atrações da Ilha da Madeira. Lá, os visitantes podem visitar um conjunto de grutas formado há mais de 850 mil anos.

Porto Moniz

Divulgação

Se a visão de Porto Moniz encarapitada nas rochas sobre o mar já é impressionante, isso não é nada comparado à sua atração mais conhecida: as piscinas naturais de Porto Moniz. Elas ficam encrustadas na rocha vulcânica pertinho do mar, e suas águas são renovadas a cada onda que invade as piscinas. De quebra, o local conta com ótima infraestrtura turística.

Vila Baleira

Divulgação

Este é o único destino da lista que fica em Porto Santo, a segunda ilha habitada do Arquipélago da Madeira. Com uma paisagem diferente da Ilha da Madeira, a região é ensolarada e abriga praias de areia dourada banhadas por mar azul-turquesa. A capital, Vila Baleira, tem um belo centro histórico, além de resorts e a Casa de Cristóvão Colombo, onde o célebre navegador viveu por muitos anos.