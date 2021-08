Casos de covid-19 nos EUA sobem 12% nos últimos 7 dias; mortes avançam 23%

24/08/2021 | 15:25



Os números de casos e mortes por covid-19 nos Estados Unidos registraram nova alta nos últimos sete dias, segundo informou a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país, Rochelle Walensky, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira.

De acordo com ela, com base em dados do próprio CDC, 137 mil novas infecções foram registradas diariamente nos EUA nos últimos sete dias, em média, em alta de 12% ante o período imediatamente anterior.

Em igual período, 739 americanos morreram por causa da doença na média diária, número que representa aumento de 23% na mesma base comparativa.

Para frear o avanço do vírus, em especial da variante Delta, é necessário aumentar a cobertura vacinal no país, de acordo com o coordenador da força tarefa contra a covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients.

De acordo com ele, 6 milhões de norte-americanos receberam doses dos imunizantes nos últimos sete dias, maior número em cerca de um mês e meio.

Ao todo, mais de 200 milhões de pessoas receberam a primeira dose no país, enquanto cerca de 171 milhões foram completamente vacinados.