Balão apagado cai no Parque do Guapituba

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/08/2021 | 15:18



A Secretaria de Verde e Meio Ambiente de Mauá apreendeu na noite desta segunda-feira (23) um balão que caiu no Parque Alfredo Klinkert JR (Parque do Guapituba). Por sorte, o artefato de mais de dois metros estava apagado e não causou danos. A prática de soltar balões se torna ainda perigosa do que o normal durante tempos secos e de baixa umidade, como o que vivemos atualmente.

O Parque Guapituba é uma unidade de conservação do bioma Mata Atlântica, o mais ameaçado do Brasil, conta com área de 536.760 m² e abriga espécies como a samambaiaçu (Dicksonia sellowiana), a araucária (Araucaria angustifolia), o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), o tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus), entre outras.

É expressamente proibido fabricar, armazenar, vender, transportar ou soltar balões no município. O infrator está sujeito a penas de 1 a 3 anos de prisão e/ou multa (Lei Federal Nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998; Resolução SIMA Nº 5 de 18 de janeiro de 2021; Decreto Municipal Nº 8190, de 10 de agosto de 2016).

Quem quiser denunciar tais práticas pode ligar para o 153 ou 4543-0354, da GCM (Guarda Civil Municipal), ou para a Polícia Militar no número 190.