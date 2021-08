Com Andreas Pereira, Flamengo divulga lista de relacionados para encarar o Grêmio

24/08/2021 | 14:19



Com um treinamento no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o Flamengo encerrou nesta terça-feira a preparação para encarar o Grêmio, nesta quarta, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após as atividades, a delegação rubro-negra seguiu viagem para Porto Alegre e, inclusive, já divulgou os jogadores relacionados para o duelo.

Renato Gaúcho, que vai enfrentar o Grêmio pela primeira vez na carreira de treinador, possui 25 atletas à disposição. Novo reforço do Flamengo, o meia Andreas Pereira apareceu na lista de relacionados e poderá fazer a sua estreia pelo novo clube nesta quarta-feira.

Andreas Pereira treinou normalmente com o elenco nesta terça-feira. Ele foi apresentado na segunda e se mostrou animado com a possibilidade de estrear. O meia vinha fazendo pré-temporada normalmente com o Manchester United e se apresentou em boas condições físicas.

Além dele, Renato Gaúcho terá outros dois reforços: o lateral-direito chileno Isla e o meia uruguaio Arrascaeta, que não enfrentaram o Ceará no último domingo porque apresentaram sinais de fadiga muscular. O volante Thiago Maia, recuperado da covid-19, também voltou a ser relacionado.

Assim, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

A dúvida sobre Léo Pereira aparece porque o zagueiro sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo contra o Ceará. Mas, mesmo assim, Renato Gaúcho preferiu relacioná-lo para a viagem até Porto Alegre.