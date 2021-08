Após cirurgia na cabeça por perda de audição, Myrian Rios afirma: - A recuperação é fantástica

24/08/2021 | 14:10



Como você viu, a atriz Myrian Rios passou por uma cirurgia na cabeça. A artista de 62 anos de idade retirou próteses auriculares que lhe ajudavam na audição, mas que tinham parado de funcionar.

Em entrevista para a colunista Patricia Kogut, Myrian deu detalhes de seu processo de recuperação. A atriz chegou a ter um sangramento depois da cirurgia, mas afirmou que isso é normal:

- Estou muito feliz, muito bem, me recuperando. Até o final da semana sem exercícios, sem carregar peso. Mas a recuperação é fantástica. O médico falou que ficaria dolorido, mas nem estou sentindo nada. Tive um sangramento, mas ele disse que isso é normal. Troquei o curativo e vi que está tudo bem. Vi que milhares de pessoas oraram pela minha recuperação e fiquei agradecida do fundo do meu coração.

A artista explica que sua família tem um problema genético de perda de audição e conta que havia implantado as próteses há 11 anos:

- A minha família materna tem uma genética de perda de audição gradativa. Há 11 anos, eu fiz o implante dos aparelhos auditivos dentro da minha cabeça. Era um procedimento bastante novo. Ao invés de usar um aparelho externo, ele ficava dentro da minha cabeça. E com isso era mais prático, porque eu podia tomar banho, nadar, molhar o cabelo sem me preocupar com o aparelho. Quando eles são externos, você tem que se preocupar antes de se molhar porque eles não são à prova d?água.

No entanto, ela diz que ficou mais difícil conseguir fazer a manutenção desses dispositivos:

- Elas [as empresas que fazem esse serviço] foram embora do Brasil por conta da baixa demanda. Conclusão: apenas uma empresa, pelo que eu sei, manteve a manutenção por aqui. E, por isso, a demanda dela é gigante. Ela não dá conta. Foi numa dessas que a minha antena, que carregava o aparelho dentro da minha cabeça, quebrou. Eles não tinham prazo para consertar e nem para me entregar. E eu precisava estrear o monólogo Rainha Ester.

Diante da dificuldade em fazer a manutenção, Myrian conta que optou em usar aparelhos externos:

- O meu médico aqui em São Paulo, então, sugeriu que eu usasse aparelhos externos. Mas, para isso, também existe um processo. Eu precisaria fazer molde e escolher o modelo. Aí foi uma corrida contra o tempo, eu fiz tudo e me entregaram em dois dias. Eu recebi o aparelho na sexta e estreei no sábado. Foi tudo muito novo. Tive que me adaptar. Mas me senti muito mais segura, porque você tira, troca a pilha, coloca de volta. Você tem mais controle.

Por fim, ela afirma que a cirurgia foi bem sucedida:

- Eram duas peças muito grandes nos dois ouvidos. Com elas, eu não poderia fazer ressonância magnética. O procedimento de retirada levou quatro horas e deu tudo certo.