Assessoria de imprensa da Globo nega cancelamento da nova temporada de Malhação

24/08/2021 | 14:10



A gente sabe que Malhação está por anos dentro da programação da Rede Globo e teria sido noticiado por outros veículos que a novela estava prestes a chegar ao fim.

E nós do ESTRELANDO, entramos em contato com a assessoria da emissora do plim plim para saber se essa informação era realmente verdadeira porque sabemos o quanto a trama trata de assuntos atuais para o jovens e o quanto é importante para todos eles.

Segundo a assessoria de imprensa da Rede Globo, Malhação não está com a próxima temporada cancelada e tudo segue perfeitamente pela emissora.