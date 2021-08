Duda Reis se pronuncia após Justiça rejeitar acusações de Nego do Borel

24/08/2021 | 13:10



A briga judicial entre Duda Reis e Nego do Borel segue rolando! Na última segunda-feira, dia 23, a atriz e influenciadora digital usou o Twitter para comentar o novo capítulo do imbróglio!

Após a Justiça rejeitar as acusações do cantor contra a atriz, ela escreveu:

Não é só sobre mim, é sobre todas as tentativas de silenciamento que as mulheres vivem ao denunciar.

Nego do Borel resolveu processar Duda Reis depois que a atriz o acusou de agressão. Ele alega que a atriz usou as redes sociais com o intuito de prejudicar sua imagem, afirmando que a atitude dela seria crime e não uma boa ação para conscientizar as mulheres. O juiz que analisa o caso afirmou que Nego do Borel perdeu o prazo para a reclamação, já que os vídeos foram publicados em janeiro e ele só prestou queixa contra ela em julho.