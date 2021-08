Simaria convida Whindersson Nunes para tomar uma cerveja

24/08/2021 | 12:11



Como você viu aqui, Simaria acabou dando um ponto final em seu casamento com o espanhol Vicente Escrig e assim como Gusttavo Lima fez, a cantora resolveu brincar com Whindersson Nunes.

Caso você não saiba, o humorista acabou chamando o cantor para tomar uma cerveja no Twitter assim que foi anunciado a separação dele com Andressa Suita. E assim como Simaria, Whindersson também terminou um relacionamento recentemente e por isso ela o convidou para tomar uma cerveja também.

Lembrando que Simaria, que faz dupla com Simone, foi casada por 14 anos com Vicente e teve dois filhos com ele: Giovana de nove anos de idade e Pawel de apenas cinco aninhos de idade.