Centro histórico de Blumenau está com atrações revitalizadas

O centro histórico de Blumenau, em Santa Catarina, está ainda mais bonito. Diversas atrações da região foram revitalizadas e prometem agradar os viajantes, enquanto outras se mantêm clássicas. Hoje, quem caminha pela Rua XV de Novembro, a mais turística da cidade, tem acesso a diversas construções típicas de estilo enxaimel, bem como monumentos e museus que valem a visita.+

Centro histórico de Blumenau: atrações

Confira algumas das principais atrações em Blumenau.

Museu da Cerveja

O Museu da Cerveja é uma das principais atrações do centro histórico de Blumenau. O espaço destaca o fato de a cidade deter o título de “Capital Brasileira da Cerveja”. Em breve, experiências interativas serão instaladas no espaço.

A visita ao Museu da Cerveja também vale por sua localização. Ele está instalado na Praça Hercílio Luz, local onde os primeiros 17 imigrantes alemães se estabeleceram para fundar Blumenau.

Praça Victor Konder

Mais conhecida como Praça da Estação, a Praça Victor Konder é outro ponto que está sendo revitalizado na cidade. É lá que se encontra o prédio em estilo enxaimel da prefeitura de Blumenau. A mudança terá como inspiração a primeira estação de trem da cidade. A locomotiva Macuca, que hoje fica em frente à prefeitura, também ganhará uma nova roupagem. O local abriga ainda o curioso Relógio de Flores.

Museu da Família Colonial

No Museu da Família Colonial, outra atração do centro histórico de Blumenau, estão expostas mais de 6.200 peças pertencentes ao fundador da cidade, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. O acervo inclui objetos, móveis, vestimentas e utensílios usados pelo povo local desde o final do século 19.

Nos fundos do museu, há uma pequena floresta nativa com diferentes espécies plantadas pelo próprio fundador e o curioso Cemitério dos Gatos. No local, estão sepultados nove gatos de Edith Gaertner, sobrinha-neta do Dr. Otto Blumenau.

Praça Dr. Blumenau

Uma vez no centro histórico de Blumenau, não deixei de visitar a Praça Dr. Blumenau. O local conta com um grande mosaico de cacos de pisos e azulejos. Palco de manifestações culturais, a praça passará por uma revitalização para abrigar novos espaços gastronômicos.

A história de Blumenau

Situada na região do Vale Europeu de Santa Catarina, Blumenau foi colonizada em 1850 pelo médico farmacêutico e filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, que chegou à cidade acompanhado de outros 17 colonos, também da Alemanha.

Mais tarde, vieram imigrantes vindos da Itália e Polônia. Hoje, tanto o centro histórico de Blumenau quando alguns bairros contam com diversas atrações, como museus, monumentos, praças e casas no estilo enxaimel.

A cidade é famosa por ser sede da maior Oktoberfest do Brasil e segunda maior do mundo, atrás apenas de Munique, na Alemanha. Além disso, Blumenau é a Capital Brasileira da Cerveja.

