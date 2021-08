MP pede prisão preventiva do youtuber são-caetanense Raulzito por estupro de vulnerável

24/08/2021 | 11:10



O influenciador digital e youtuber Raulino de Oliveira Maciel, mais conhecido como Raulzito, foi denunciado por estupro de vulnerável pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, segundo informações do jornal Extra. O MP ainda pediu a prisão preventiva dele, que está detido graças a um mandado de prisão temporária expedido pela 4ª vara criminal de Niterói.

Ele teria cometido abusos sexuais contra duas crianças, de dez e 11 anos de idade, por pelo menos quatro vezes, na residência de uma delas, em Niterói. Outros sete casos suspeitos foram denunciados em São Paulo, Paraíba e Santa Catarina.

A polícia teria comprovado em uma investigação que o gamer fazia contato com os pais das vítimas por meio das redes sociais e, após ganhar a confiança deles, cometida o abuso em seu estúdio, que fica em São Paulo. Os crimes ainda conteciam na residência das vítimas, já que Raulzito se hospedava nos locais com a permissão dos pais das crianças.

Raulzito tinha dois canais de games no YouTube, onde aparecia com chamados talentos mirins. Em uma das contas, ele tinha mais de 200 mil inscritos e contava com uma marca de 1,8 milhão de visualizações. Na Twitch, plataforma de transmissão de games, ele tinha cerca de 120 mil inscritos. O youtuber ainda fez parte do quadro de streamers do SBT Games no início do ano. Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena que varia de oito a 15 anos de reclusão.