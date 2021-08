Neymar Jr. celebra aniversário do filho, Davi Lucca: Parabéns, meu amor

24/08/2021 | 10:11



Neymar Jr. comemorou o aniversário do filho, Davi Lucca! O menino, fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas, completa dez anos de idade nesta terça-feira, dia 24.

Para celebrar a data especial, Neymar usou o Instagram Stories para compartilhar com os seguidores alguns momentos com o filho. O craque apareceu abraçado com o menino e escreveu:

Parabéns, meu amor.

Em seguida, o jogador também publicou Davi Lucca comendo um pequeno bolo decorado com velas de aniversário. Em outro registro, é possível ver pai e filho abraçados, além de algumas bexigas coloridas.