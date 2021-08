Maioria dos brasileiros diz que não se parece mais com foto do passaporte

Redação

24/08/2021



Depois de tanto tempo em casa por conta da pandemia do novo coronavírus, 86% dos brasileiros admitem que não se parecem mais com a foto do passaporte. A curiosa constatação faz parte de um estudo do Booking.com, ferramenta de reserva de hotéis e casas de aluguel que conversou online com mais de 28 mil pessoas de diversos destinos do mundo, todas elas com intenção de viajar nos próximos 12 meses.

As mudanças mais comuns na aparência reveladas pelos entrevistados foram ganhar peso (41%) e deixar o cabelo mais comprido (25%). Os brasileiros estão entre as quatro primeiras nacionalidades que afirmam ter engordado de forma geral, atrás de tailandeses (43%), coreanos (43%) e argentinos (42%).

Quanto ao cabelo mais comprido, os brasileiros empataram com os vietnamitas e estão entre as 15 nacionalidades pesquisadas (entre 28) que mais deixaram as madeixas crescerem.

Foto do passaporte diferente

Ao menos um a cada cinco brasileiros demonstrou entusiasmo em poder sair de férias sem precisar se preocupar com o excesso de calorias adquirido. Ninguém está preocupado em ficar ainda mais diferente da foto do passaporte. Em vez disso, a ideia é aproveitar ao máximo a experiência de suas viagens.

Por outro, 77% dos viajantes do país declararam que vão investir na aparência antes das próximas férias. Para isso, pretendem ir a cabeleireiro e manicure, por exemplo, antes mesmo de fazer as malas.

Onde está o passaporte?

A foto do passaporte é o de menos para 22% dos brasileiros, que sequer se lembram onde o guardaram. 5% dos entrevistados foram além e afirmaram não ter a menor ideia de onde puseram as malas. Todos eles, no entanto, não veem a hora de viajar.