Mirella e Any se tornam comandantes e equipe Esmeralda vence desafio; saiba tudo o que rolou no Ilha Record

24/08/2021 | 02:11



Novas comandantes na Ilha Record! Logo depois de vencerem o Desafio de Sobrevivência na semana passada, Mirella e Any se tornaram as líderes do ciclo. No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 23, os moradores da Caverna do Exílio, Lucas Selfie, Thomaz, Claudinho, Nanah e MC Negão da BL, tiveram o poder de manipular o jogo e decidiram dar uma vantagem para a equipe Esmeralda.

Durante a prova, os sobreviventes foram vendados, exceto as comandantes que precisavam guiar suas equipes, e tiveram o objetivo de desatar nós de alguns sacos. Lá, eles resgatavam diversas letras para montar uma frase. Lembrando que, como a equipe Esmeralda possuía uma vantagem concedida pelos exilados, já estavam com duas palavras montadas.

Mirella, com sangue nos olhos, conseguiu agrupar rapidamente e formar a frase, fazendo com que o time levasse a melhor na competição!