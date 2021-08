Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 23:59



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vai colocar em pauta, na reunião de quinta-feira, a possibilidade de a região adotar o que está sendo chamado de ‘passaporte da vacina’. Caso o modelo seja implantado, restaurantes, bares e outros estabelecimentos que reúnam número considerável de pessoas passariam a exigir comprovante de imunização contra a Covid-19 para liberar a entrada do público. Trata-se de medida bastante polêmica. Mas nem por isso, evidentemente, deve ser evitada. Sobretudo no momento em que o Brasil se mobiliza para evitar os impactos da variante delta do novo coronavírus, que tem feito estrago significativo no Rio de Janeiro.



A ideia do prefeito andreense e presidente do colegiado, Paulo Serra (PSDB), é incluir todos os chefes do Executivo no debate por entender que a medida só surtiria efeitos benéficos se fosse adotada em conjunto pelos sete municípios. Trata-se de deliberação acertada. Como as cidades são conurbadas, ficaria fácil burlar as restrições em caso de alguma delas ficar de fora.



Pelo impacto que a decisão certamente vai causar na economia, seria adequado que a discussão incluísse, além dos prefeitos, especialistas em epidemiologia, já que, neste instante, a preservação de vidas deve se sobrepor a qualquer outro aspecto. A tendência de queda no número de contaminados, estimulada pelas campanhas de vacinação em massa, precisa ser preservada a qualquer custo. O mundo está prestes a vencer este inimigo mortal. Não se pode permitir qualquer retrocesso.



Exatamente para conferir maior legitimidade a qualquer que seja o consenso dos prefeitos, é preciso que ele seja precedido de amplo debate. Algo que faltou à Capital, onde Ricardo Nunes (MDB), chefe do Executivo paulistano, precisou recuar da decisão de instituir o ‘passaporte da vacina’ no mesmo dia em que o havia anunciado, dado a grita da opinião pública. O Consórcio está ciente de que vai pôr o dedo no vespeiro; por isso ampliar os debatedores é o caminho ideal para se chegar à medida mais acertada. Fica a sugestão ao colegiado.