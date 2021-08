Do Dgabc.com.br



24/08/2021 | 00:01



Cerca de 2.500 funcionários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) iniciaram greve à 0h de hoje, depois de não entrarem em acordo de reajuste salarial com a empresa. Embora a Linha 10-Turquesa (que atende o Grande ABC) não esteja prevista na paralisação, a greve pode interferir na circulação dos trens e afetar o transporte na região.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, a classe está reivindicando reposição salarial referente à data base de 1º de março.

A votação ocorreu em assembleia, às 18h30 de ontem, após audiência de conciliação no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) de São Paulo para acordar o pagamento do reajuste. Conforme o sindicato, o acerto salarial é de 3,63% para o exercício de 2020/2021 e de 6,36% para 2021/2022, o que não foi aceito pela empresa.

HISTÓRICO

Em julho outra greve envolvendo funcionários das linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa e parte da 13-Jade causou transtornos na Grande São Paulo. Na época, o TRT-2 já havia determinado que a CPTM entrasse em acordo com a classe. Embora a companhia tenha recorrido, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu a favor dos profissionais.

Em reunião à época, os trabalhadores entraram em acordo com a companhia e o funcionamento das linhas voltou ao normal no dia seguinte.

Segundo o sindicato, as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade não participaram das negociações e, portanto, não houve reajuste a estes 2.500 funcionários.