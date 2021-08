Do Dgabc.com.br



24/08/2021 | 00:01



As equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, que prestam serviço na Patrulha Maria da Penha, prenderam três homens no fim de semana por descumprimento de medidas protetivas. Nos três casos, os detidos estavam invadindo as residências das mulheres protegidas por força da lei e agora podem ser condenados até a dois anos de prisão.

Dois dos detidos são ex-maridos das vítimas. Um dos casos aconteceu na Rua Taguatinga, na Vila Príncipe de Gales, e o outro na Rua Por do Sol, no bairro Cata Preta. O terceiro detido é filho da vítima, que invadiu a casa da mãe, localizada na Rua Cambuquira, na Vila Linda. Nesta ocorrência os GCMs foram acionados por vizinhos após o agressor arrombar os portões dos imóveis.

Desde o lançamento da Patrulha Maria da Penha, em outubro do ano passado, foram 808 medidas protetivas expedidas em Santo André e 267 estão em acompanhamento direto pelos GCMs. O município firmou convênio com o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) para que a GCM exerça seu papel de proteção e fiscalização da integridade física de mulheres acometidas por crimes de violência doméstica, bem como do ciclo de atuação da Lei Maria da Penha.

“Temos que nos manter alertas no sentido de proteger cada vez mais as mulheres que são vítimas de violência, e punindo com severidade e no rigor da lei os homens que cometem esse tipo de crime. A nossa Patrulha Maria da Penha, desde o seu lançamento, mostra que é um programa e iniciativa de governo de sucesso e que funciona, focado sempre na preservação da vida”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano. <TL>